Dit is de echte naam van Pippa Middleton

Sinds haar zus Kate getrouwd is met prins William, kan ook Pippa Middleton niet meer anoniem over straat. Ze komt geregeld in de media, of het nu gaat om haar trouwjurk, haar beroemde zus of nieuws rondom haar zwangerschap.

Je zou dan ook denken dat we inmiddels wel wisten dat ze eigenlijk helemaal geen Pippa heet. Maar niets is minder waar. Althans, wij wisten dit nog niet. Pippa blijkt een afkorting. Voluit heet ze Philippa Charlotte Middleton. Vrienden en familie korten haar naam af tot Pip, en zo heet ze inmiddels ook voor de rest van de wereld.

De beeldschone Pippa, eh Philippa, is getrouwd met James Matthews, met wie ze samen een kindje verwacht.

Bron: Grazia. Beeld: Instagram