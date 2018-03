Dít is de echte naam van zangeres Sanne Hans

Sanne Hans, die dit jaar nog coach was bij de Voice of Holland, is beter bekend als Miss Montreal.

Dat is haar artiestennaam. Ze is een singer-songwriter die zichzelf begeleidt op de gitaar. Maar eigenlijk heet ze helemaal geen Sanne. En haar echte naam heeft ook niets met Montreal te maken,

De zangeres is in 1984 geboren als Roos-Anne. En dat is wel even wat anders dan Sanne. In februari maakte ze bekend dat ze niet meer terugkeert als jurylid in de Voice. Ze wil zich kunnen focussen op andere projecten met haar band. Het seizoen daarna, seizoen 10, zal ze wél weer op de rode stoel zitten om aanstormende talenten te helpen.

Sanne op vakantie:

Beeld: ANP