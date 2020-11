Verrassend: dit is de échte naam van cabaretier Stefano Keizers

Sterker nog: zijn echte naam líjkt niet eens op zijn artiestennaam.

De cabaretier heet officieel namelijk Gover Julius Samuel Meit. Hij studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en brak door via Ziggo TV en YouTube. Later heeft Stefano aan verschillende programma’s mee gedaan, waaronder De Slimste Mens, Experimensen (als presentator), Maestro en nu doet hij mee aan het 5e seizoen van Het perfecte plaatje.

Advertentie

Alter ego

In 2015 ontstond zijn alter ego Stefano Keizers. Hij verzon het personage toen hij meedeed aan het Amsterdams Kleinkunst Festival. “Omdat mijn ouders me al zo vaak hadden zien falen, wilde ik niet dat zij wisten dat ik eraan meedeed.” vertelde hij tegen JFK magazine in 2018. Keizers kreeg een eigen biografie. Zo zou hij geboren zijn in 1984 in Kameroen, was hij getrouwd met ‘zeilmeisje’ Laura Dekker en directeur van een keramiekfabriek in China.