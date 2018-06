Dit is de echte naam van zanger Thomas Berge

Als je een baan hebt in de wereld der artiesten, dan is een hippe naam wel zo handig om te hebben. Je wilt je fans natuurlijk wel inpakken met een naam die goed bekt.

Zo ook Thomas Berge. Het klinkt als een eigen, Hollandse naam, maar ook dit is een pseudoniem. De zanger heet namelijk eigenlijk helemaal geen Thomas. Nou ja, hij heeft Thomas niet als eerste naam. Eigenlijk heet hij Chiel Thomas Ottink. Heel wat anders dus, dan Thomas Berge.

Op twaalfjarige leeftijd nam de jongen al zijn eerste single op. ‘Mijn luchtballon’ werd door Neckermann verspreid en werd meer dan 800.000 keer verkocht. Niet slecht voor een debuut. En toen zijn artiestennaam. Dat zit uiteraard een reden achter. Het klinkt namelijk goed in het Duits en de jonge Thomas wilde doorbreken in ons buurland. Het heeft hem flink wat succes geleverd: uiteindelijk stond hij onder andere maar liefst drie keer in de ArenA met de Toppers en in 2009 ontving hij een gouden single award voor zijn single ‘Kon ik maar even bij je zijn’.

Beeld: ANP