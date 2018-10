Dít is de echte reden waarom Dennis Weening stopt met 'Expeditie Robinson'

Kortgeleden werd bekend dat Dennis Weening na zes jaar stopt met het presenteren van Expeditie Robinson. De reden? Hij zou het te druk hebben met zijn eigen bedrijf. Daar blijkt niets van te kloppen.

De presentator stopt niet met het presenteren van het programma omdat hij het druk heeft, maar omdat RTL zijn contract niet heeft verlengd. “Ik ben emotioneel en zit in een kloteperiode”, zegt hij daarover tegen RTL Boulevard. De presentator had het programma met alle liefde nog willen presenteren, maar daar dacht de zender anders over. Dennis kreeg het nieuws maanden geleden al te horen, zelfs voordat hij naar het buitenland vertrok voor de opnames van dit seizoen van Expeditie Robinson.

Geheim

Weening vertelt dat hij het lastig vond om het nieuws zo lang geheim te houden. Niet alleen voor de crew van het programma, maar bijvoorbeeld ook voor de rest van Nederland tijdens het Televizier Gala. “Daar heb ik lopen lachen, maar zo vrolijk was ik dus helemaal niet”, zegt hij.

Verklaring

Toen het nieuws bekend werd, kwam ook RTL met een korte verklaring. “Dennis heeft ons laten weten dat hij met de opstart van zijn eigen bedrijf bezig is en dit in de toekomst niet te combineren is met zijn werkzaamheden bij RTL. We zijn hem enorm dankbaar voor alle jaren dat hij met hart en ziel aan het programma heeft gewerkt”, zeiden zij toe. Maar dat heeft er volgens de presentator helemaal niets mee te maken. “Ik had het graag nog vele jaren gedaan”, sluit hij af. Waarom RTL heeft besloten om niet verder te gaan met de presentator willen ze “in het belang van Dennis Weening” niet bekendmaken. Meerdere presentatoren zouden in gesprek zijn met de zender voor het volgende seizoen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.