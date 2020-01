Verdrietig nieuws: echtgenoot (55) van André van Duin overleden

Martin Elferink, de man van André van Duin, is maandag overleden. Hij leed al langere tijd aan botkanker.

Daar kwamen André en zijn man in de zomer van 2018 achter. Toen brak Martin ineens zijn sleutelbeen, en dat hoort niet. “Martin gooide iets weg en toen was het krák. Een sleutelbeen breek je door een klap of val van je fiets, maar spontaan hoort het niet te gebeuren”, zei André destijds.

In een verklaring laat de komiek en presentator weten: “Martin heeft de strijd tegen deze vreselijke ziekte verloren, maar onze liefde voor elkaar is onoverwinnelijk.” Na een kort en slopend ziekbed nemen André, familie en vrienden in besloten kring afscheid.

André en Martin leerden elkaar ruim 20 jaar geleden kennen en de 2 stapten in 2014 in het huwelijksbootje. De komiek sprak altijd vol liefde over zijn echtgenoot. “Hij heeft mijn leven weer leuk gemaakt na het overlijden van mijn vorige partner Wim”, vertelde hij eerder aan de Telegraaf.

Bron: Telegraaf. Beeld: Brunopress