Dít is de echtgenote van Pieter Omtzigt (en waarom heel Nederland het over haar heeft)

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is al een tijdje volop in het nieuws vanwege de uitgelekte notities van de verkenners voor het nieuwe kabinet. Maar vrijdag was vooral zijn vrouw het gesprek van de dag.

Wie is de echtgenote van Pieter Omtzigt? En waarom heeft heel Nederland het eigenlijk over Ayfer Koç?

‘Functie, elders’

Het begon allemaal met Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma. Zij waren verkenners voor het nieuwe kabinet, maar hebben onlangs hun taak neergelegd nadat aantekeningen van gesprekken waren uitgelekt.

Op deze aantekeningen was onder andere iets te lezen over een functie elders voor het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Demissionair president Mark Rutte zei daarover tegen de media dat híj het ‘in ieder geval niet had gehad over Pieter Omtzigt’. Maar donderdagochtend werden er echter formatiestukken vrijgegeven waaruit bleek dat Rutte wel degelijk uitspraken heeft gedaan over Omtzigt. Hij had namelijk geopperd om Omtzigt minister te maken.

Arrogantie van de macht

De Tweede Kamer debatteerden meer dan veertien uur lang over het gefotografeerde verkenningsmemo. In dit debat moest Rutte zich verantwoorden. “Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan. Ik heb me dat gesprek achteraf verkeerd herinnerd”, was de verklaring van de VVD-leider. Maar andere Kamerleden vonden dit een slap excuus. Zij vinden dat Rutte hierdoor niet meer te vertrouwen is.

Reactie van zijn echtgenote

Pieter heeft zelf nog niet gereageerd, maar zijn echtgenote Ayfer Koç wel. En haar reactie is het gesprek van de dag. Ze reageerde voornamelijk op het aanblijven van Rutte en dat hij geen moment aan opstappen heeft gedacht. “Het wordt steeds erger en stuitender die arrogantie van de macht. Deze premier kan toch nooit meer het vertrouwen in de rechtsstaat herstellen?”, twitterde Koç. “”Deze tijd vraagt om dienend leiderschap. We staan voor grote problemen die structureel en daadkrachtig aangepakt moeten worden.”

Het wordt steeds erger en stuitender die arrogantie van de macht. Deze premier kan toch nooit meer het vertrouwen in de rechtsstaat herstellen? Deze tijd vraagt om dienend leiderschap. We staan voor grote problemen die structureel en daadkrachtig aangepakt moeten worden. https://t.co/eJIos3onUV — Ayfer Koç (@Ayfer_Koc) April 2, 2021

Koç vervolgt: “Het moet afgelopen zijn met brandjes blussen, fouten wegmoffelen, liegen, de Kamer van belangrijke informatie onthouden, het tegenwerken van Kamerleden, en met imago bezig zijn.”

Wie is Ayfer Koç?

Ayfer Koç is CDA-raadslid in Enschede en dus de vrouw van Pieter Omtzigt. Ze heeft hem jaren geleden ontmoet tijdens een CDA-bijeenkomst in de Assinkhof, vertelde ze eerder aan Tubantia. “We troffen elkaar later nog eens een keer toen hij een spreekbeurt hield over pensioenen. Daar ben ik toen speciaal voor naartoe gegaan. Na afloop zijn we aan de praat geraakt, terwijl er allerlei oudere heren stonden te wachten met een vraag voor Pieter. Die wilden allemaal iets bij hem aankaarten over pensioenen of een ander onderwerp. Maar ze konden er niet tussen komen.”

Opvoeding

Ze hebben samen vier dochters. Afyer heeft hen alleen opgevoed. “Moet ook wel, met een echtgenoot die de hele week inDen Haag zit en er pas vrijdag weer is”, legt ze uit. Dat is pittig en ze moet alle ballen in de lucht houden, maar het gaat goed. Ze is zelfs hét voorbeeld voor haar oudste dochter. “Kijk, dat doet me wat.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Ayfer Koç (@ayferkoc1)

Pieter en Ayfer brengen hun stem uit bij de Tweede Kamerverkiezingen

Pieter en Ayfer na de uitslag van de verkiezingen:

Bron: Tubantia. Beeld: ANP