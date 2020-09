Hoe druilerig het weer buiten misschien is, de foto’s van deze speciale fotoshoot fleuren je humeur vast in één keer op. Een echtpaar gaat namelijk viraal nadat ze 60 jaar na hun ja-woord nog één keer hun trouwkleding aantrekken voor een speciale trouwshoot. Dat het eindresultaat prachtig is, is zacht uitgedrukt.

Het echtpaar Marvin (88) en Lucille (81) viert hun diamanten huwelijk op een wel heel speciale manier. De fotografe in kwestie, Katie Autry, laat in haar inmiddels virale Facebook bericht weten dat dit de mooiste shoot is die ze tot nu toe heeft mogen doen.

Bijzondere trouwshoot voor diamanten huwelijk

Als je de hartverwarmende kiekjes ziet, snap je precies wat ze bedoelt. De liefde straalt van de foto’s af. Hoe Lucille Marvins gezicht vastpakt, hoe hij zijn arm om haar heenslaat… “Ik ben zo blij dat ik hen heb ontmoet en ik voel me vereerd dat ik deze herinnering voor ze mocht vastleggen.”

I had the pleasure of working with Marvin and Lucille to celebrate their 60th wedding anniversary . This may be one of… Geplaatst door Katie Autry Photography op Donderdag 20 augustus 2020