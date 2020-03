Nu de economie nauwelijks draait: 4 gevolgen van de coronacrisis

De verandering die het huidige coronavirus in een paar weken teweeg heeft gebracht, is enorm. Waar het openbare leven, de scholen, horecagelegenheden en het werkleven kortgeleden nog in volle gang was, ligt nu alles stil. Maar wat betekent dit voor de economie in Nederland?

4 gevolgen en risico’s van de huidige crisis voor de economie op een rij.

Er wordt minder besteed

Wat huishoudens consumeren is goed voor grofweg de helft van wat we in een jaar samen in Nederland verdienen. Dat we nu dus binnen moeten blijven en nauwelijks geld uitgeven, heeft grote gevolgen. “Zo’n schok aan de vraagkant hebben we nog nooit gezien”, zegt Aline Schuiling, econoom bij ABN Amro tegen NOS. Een deel kan nog opgevangen worden via internetverkopen en online-diensten. Tevens blijft de overheid nog wel doorgaan met geld uitgeven, maar is de export onzeker en zullen veel bedrijven moeite hebben met investeringen. Voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) voorspelt een tragedie bij de Volkskrant: “Er zullen tal van bedrijven omvallen.”