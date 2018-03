De homoseksuele Eddy (36) wil dolgraag vader worden en doet iets heel bijzonders

Eddy uit Tilburg zou dolgraag een kind willen, maar dat valt niet mee als je single bent en op mannen valt. Met als motto ‘niet geschoten is altijd mis’ plaatste hij een oproep op Facebook.

Al zeker zeven jaar heeft Eddy een kinderwens. “Het gaat in golven”, vertelt hij. “Soms zakt het wat weg, maar als iemand in je omgeving een kind krijgt, dan heb ik dat gevoel weer heel sterk.” Maar het is als homo iets lastiger dan normaal gesproken.

Social media

Hij heeft er lang over nagedacht om een oproep op Facebook te plaatsen, maar is nu hartstikke blij dat hij de knoop heeft doorgehakt. “Een ongebruikelijke vraag hier op social media, maar voor grote verlangens en dromen dien je af en toe een grote sprong te wagen in het diepe en kwetsbare…”, schrijft hij.

Zorgvuldig

Zijn oproep werd meer dan duizend keer gedeeld en er kwamen honderden reacties binnen. “Ik kan het gewoon niet meer bijhouden. Ik ben overrompeld. De reacties die binnenkomen zijn zo lief en mooi en dat blijft maar doorgaan. Dat geeft hoop en vertrouwen.” Hij vertelt dat er nu zo’n vijftien vrouwen zich hebben aangemeld, maar dat betekent niet dat iedereen geschikt is. De Tilburger wil er goed voor gaan zitten om alle berichten te bekijken. “Dit moet je zorgvuldig doen”, legt hij uit.

Co-ouderschap

Eddy heeft het liefste dat er iemand uit de buurt van Tilburg op zijn oproep reageert. Daar woont hij zelf ook en des te makkelijker is voor het co-ouderschap. De rest van zijn leven zal hij met de moeder via het kindje contact blijven hebben, dus een klik moet er wel zijn. “Het is heel lastig. Het is geen gangbare manier. Je bent niet op zoek naar iemand om vrienden mee te worden of een relatie mee te krijgen, maar wel een kind. Het is dus wel belangrijk dat je een klik hebt en dat je over bepaalde zaken hetzelfde denkt.”

Bron: Omroep Brabant. Beeld: Facebook