2020 moest eigenlijk hét jaar worden van prinses Beatrice en haar verloofde Edoardo Mozzi. Maar al snel bleek dat er een grote donkere wolk boven hun sprookjeshuwelijk hing. Niet alleen de escapades van prins Andrew, Beatrice’s vader, zorgden voor de nodige drama, ook de coronacrisis gooide roet in het eten. Het lijkt de Britse projectontwikkelaar niet te deren, want hij eert nu zijn kersverse vrouw met een romantische tekst.

De tortelduifjes kozen uiteindelijk voor een kleine ceremonie en trouwden afgelopen vrijdag in het geheim in het bijzijn van zo’n 20 gasten, waaronder Queen Elizabeth en haar man Philip. Edo, zoals hij zichzelf op Instagram noemt, lijkt compleet in de wolken.

De drie prachtige foto’s en een gedicht van E. E. Cummings zijn al veelzeggend: Edoardo is gek op Beatrice, die hij na een korte verloving zijn vrouw mag noemen.

Dit is het stuk dat Edo koos bij de drie trouwfoto’s: “I carry your heart with me (i carry it in

my heart) i am never without it (anywhere i go you go, my dear; and whatever is done by only me is your doing, my darling) i fear no fate (for you are my fate, my sweet) i want no world (for beautiful you are my world, my true) and it’s you are whatever a moon has always meant and whatever a sun will always sing is you

here is the deepest secret nobody knows (here is the root of the root and the bud of the bud and the sky of the sky of a tree called life; which grows higher than the soul can hope or mind can hide) and this is the wonder that’s keeping the stars apart

i carry your heart (i carry it in my heart)”

Bijzondere trouwjurk

De bruiloft is om meerdere redenen bijzonder te noemen. Niet alleen omdat het zo intiem was, maar ook vanwege de jurk van Beatrice. Dit vintage exemplaar kwam namelijk uit de kast van haar oma Elizabeth. Het is vrij bijzonder om te zien dat de prinses voor vintage koos op haar grote dag. Niet alleen de jurk van haar oma, maar ook de fringe diadeem was van haar grootmoeder. De jurk is van Norman Hartnell, dat vroeger een van de favoriete kledingontwerpers van Elizabeth was. De jurk werd voor Beatrice passend gemaakt.

