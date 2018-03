Edwin Evers stopt na 21 jaar met de ochtendshow op de radio

De geruchten waren er al enkele dagen, maar vanochtend maakte Edwin Evers het nieuws zelf bekend in de ochtendshow: hij stopt na 21 jaar met ‘Evers Staat Op’ op Radio 538.

Eerder vertelde hij al in een interview dat hij nog niet wist of hij zijn contract zou gaan verlengen. Dat gaat Evers dus niet doen, na 21 jaar stopt hij met de ochtendshow op de radio. “Ik stop in elk geval niet met radio maken. Ik zie mijzelf dat de komende tien jaar nog wel doen. Alleen weet ik niet of dat bij 538 is”, zei hij daar toen over. Vanochtend zei hij: “Ik ben toe aan een leven dat minder in dienst staat van de klok, en dan met name de klok van 20.00 uur ’s avonds. Daar heb ik soms ruzie mee.” De 46-jarige dj noemt het “de moeilijkste beslissing die hij ooit in zijn leven maakte”.

Opvolger

Wie de opvolger van Edwin Evers is, is nog niet bekend gemaakt, maar volgens de geruchten zou het gaan op radio-dj Frank Dane. De programmadirecteur van het radiostadion heeft daar wel eerder uitspraken over gedaan: “We moeten erop anticiperen en daarom zijn we ook heel erg bezig om Frank Dane echt klaar te stomen daarvoor. Dat is natuurlijk een van de gegadigden die dat zou kunnen doen. Wat mij betreft mag Evers ook nog jaren doorgaan als hij dat wil.”

Edwin Evers gaat stoppen met Evers Staat Op. Na 21 jaar komt er een einde aan de ochtendshow. — Luuk Ikink (@luuk) 23 maart 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: ANP.