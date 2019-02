Edwin Evers sleept op het nippertje déze prijs in de wacht

Radio-dj Edwin Evers aka ‘de man met de gouden stem’ heeft donderdagavond de Gouden Radioring gewonnen voor zijn Radio 538 ochtendshow Evers staat op. En dat was net op tijd…

Eind vorig jaar stopte Evers namelijk met zijn populaire radioprogramma.

Superblij

De prijs is naar eigen zeggen dan ook een bekroning op zijn laatste radiojaar. Evers stond 21 jaar lang in het holst van de nacht op om de beste beluisterde ochtendshow op de Nederlandse radio te presenteren. Hij is superblij met de prijs die hij uit handen van Humberto Tan kreeg uitgereikt.

Marieke Elsinga

De prijs voor beste radiopresentator én aanstormend talent ging naar Bram Krikke van SLAM!. Marieke Elsinga won de Zilveren radioster bij de vrouwen.

Bron: NOS. Beeld: ANP, YouTube