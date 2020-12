Kijkers van ‘Een huis vol’ zijn fan van familie Jelies

In het televisieprogramma Een huis vol worden de levens van extreem grote gezinnen gevold. In de nieuwste aflevering van dinsdagavond viel in het bijzonder de familie Jelies in de smaak bij de kijkers.

Moeder Janneke en vader Johan hebben acht kinderen en wonen in Tollebeek, een dorpje in de buurt van Urk. De familie was ook al te zien in Een huis vol in quarantaine, maar ze doen ook mee aan het seizoen dat begin deze maand van start is gegaan.

Advertentie

Voetbalwedstrijd

In de aflevering gaat het gezin een tochtje maken in een echte urker visserboot. Vader Johan heeft jaren geleden op zo’n boot gewekt en vertelt vol enthousiasme tegen zijn kinderen over de geschiedenis van de boot. Na een bezoekje aan het museum en een foto in klederdracht gaat het gezin weer terug naar huis. De dag wordt uiteindelijk afgesloten met een voetbalwedstrijd van moeder Janneke waar het gezin komt kijken.