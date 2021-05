Écht ‘een huis vol’: Linda en Ivan Kraan krijgen negende kindje

Feest in huize Kraan! De familie, bekend van de televisieserie Een huis vol, verwachten half december namelijk hun negende kindje.

Dat maakt het gezin uit Boskoop bekend met een paar lieve foto’s op Instagram.

Klein Kraantje

“Wat zijn we ongelooflijk trots, blij maar vooral ook héél dankbaar dat we half december weer een klein Kraantje mogen verwelkomen in onze familie”, schrijft moeder Linda bij een foto samen met haar man Ivan. Ze houdt de echo én zwangerschapstest in haar handen. “Ik ben ruim tien weken zwanger van ons negende kindje.”