Een sobere maar zonnige Koningsdag: zó vier je de feestdag verantwoord

De Oranjes hebben hun jaarlijkse familiekiekje met Koningsdag weer met de wereld gedeeld. Traditiegetrouw ziet het koninklijke gezin er prachtig uit, maar vooral de outfit van prinses Alexia springt in het oog. Er zit namelijk een bijzondere verhaal achter haar tasje.

Ook de andere prinsesjes zien er uit om door een ringetje te halen.

Vrijwel ieder meisje droomt als kind van de kleding van haar moeder. En het rondsnuffelen in moeders kledingkast en het bewonderen van haar sieraden is dan ook een geliefde bezigheid van vele jonge meisjes. Dat blijkt niet anders te zijn bij prinsesjes, toont de stijlvolle Koningsdag outfit van prinses Alexia.

Bijzonder tasje

De middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Màxima springt in het familiekiekje in het oog in een zachtroze ensemble. Het is een jurk en vestje van het merk Maje. Aan haar arm bungelt een klein, zwart tasje. Maar dit is niet zómaar een uitgaanstasje, blijkt.

Zo moeder, zo dochter

Want prinses Alexia heeft het overgenomen van haar moeder. In 2007 bracht koningin Màxima namelijk een bezoek aan de stad Eindhoven, en daar droeg zij hetzelfde tasje. En nu, jaren later, draagt haar dochter het. En ja, ook zij draagt het in de stad Eindhoven dit jaar, gezien het koningspaar daar hun opwachting maakt tijdens Koningsdag. Zo moeder, zo dochter!

View this post on Instagram A post shared by Koninklijk Huis (@koninklijkhuis)

In 2007 was Máxima in Eindhoven en daarbij kwam het tasje in beeld dat Alexia vandaag bij zich heeft. Daar is de knipoog weer! https://t.co/4Kza7HiqTx pic.twitter.com/mhWSFOkJ5e — Josine Droogendijk (@josineevers) April 27, 2021

Prinses Amalia, Alexia en Ariane hebben een speciale band met hun grootmoeder, prinses Beatrix. Hoe spreken ze hun oma eigenlijk aan?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Modekoninginmaxima. Beeld: Instagram