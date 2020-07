Een bijzondere ambitie van een identieke tweeling: de zussen willen tegelijk zwanger worden van dezelfde man. Ja, dat lees je goed. Het betreft de Instagramzusjes Anna en Lucy DeCinque, die dagelijks zo’n 60.000 volgers verblijden met kiekjes over mode, beauty en meer.

De zussen delen niet alleen hun passie voor kleding, maar ook hun liefde voor dezelfde man.

Advertentie

Tegelijk zwanger

De Australische tweelingzusjes Anna en Lucy zijn altijd samen en zien er écht identiek uit. Dit is niet aangeboren, want de twee ondergingen plastische chirurgie om er precies hetzelfde uit te kunnen zien. Maar nu hebben ze nog een bijzonde doel dat ze samen willen bereiken, en dat is tegelijkertijd zwanger worden. En dat is nog niet alles, want ze willen tegelijk in verwachting raken van dezelfde man. Dat lieten de twee dames weten in een televisieprogramma. “We doen alles in het leven samen, we zullen samen doodgaan en samen oud worden. Zwanger worden hoort daarbij”, aldus Lucy.