Zó raken jij en je partner het eens over de temperatuur in de slaapkamer

Vindt je partner een koele temperatuur in de slaapkamer juist fijn, terwijl jij dan niet kan slapen omdat je het áltijd koud hebt? Zó kom je tot de oplossing.

Raken jullie het maar niet eens met elkaar over de slaapkamertemperatuur? Met deze tips gaan jij en je partner allebei een heerlijke nachtrust tegemoet.

1. Compromissen sluiten

Een compromis sluiten werkt vaak het beste in zulke situaties. Slaapt hij het beste als het 15 graden Celsius is het op de slaapkamer, terwijl jij pas een oog dicht doet als het rond de 25 graden binnen is? Zet de thermostaat dan op 20 graden. Is dat niet de oplossing voor jullie? Probeer dan om te wisselen. De ene keer slapen jullie met de verwarming aan, terwijl ‘ie de andere nacht uitgaat en het raam op een kiertje mag. Leg in het laatste geval een extra deken klaar, voor als je het ’s nachts koud krijgt.

2. Extra grote dekens

Is meestal lekker fris op jullie slaapkamer en steelt je partner iedere nacht weer de dekens? Dan kunnen extra grote dekens of twee aparte dekens misschien de uitkomst bieden. Zo krijg je het lekker warm onder de dekens en weet je zeker dat je niet minder in de nacht zonder komt te liggen.

3. Een groter matras

Zijn de dekens geen probleem, maar vindt de een de warmte van de ander niet altijd fijn? Dan is een groter matras misschien een goede investering. Zo kan de persoon die houdt van koele temperatuur niet gestoord worden door de andere zijn lichaamswarmte én grote berg dekens.

4. Denk in laagjes

Een van de twee kan ’s nachts ook een dikkere pyjama aan doen, een extra deken of een elektrisch deken op zijn of haar plek leggen om jezelf op te warmen. Eerlijk is eerlijk: het voor de een kouder maken is lastiger dan het voor de ander wat warmer maken.

Het is in ieder geval zonde om hier ruzie over te maken. Een paar kleine aanpassingen kunnen al snel leiden tot een betere nachtrust voor beide partners.

Bron: Goed gevoel. Beeld: iStock