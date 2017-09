Mooiste brief: "Er waren veel momenten waarop de eenzaamheid me bekroop"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief van Corrie die haar nieuwe liefde via het internet leerde kennen.

Na het overlijden van mijn man was ik vijf jaar alleen. Ik heb een gevuld leven met familie en vrienden, maar toch waren er veel momenten waarop de eenzaamheid me bekroop. Als weduwe van 73 besloot ik via internet te zoeken naar een maatje. Het was nu of nooit! In het begin vond ik het doodeng, maar mijn nieuwsgierigheid won en het werd steeds leuker.

Toeval

Na een aantal weken berichtjes sturen, kwam ik in contact met een man die tijdelijk in het buitenland zat. Dat was jammer, maar toch sprak deze man me aan. Hij stuurde me wat foto’s van zijn omgeving, dus wilde ik ook een fotootje sturen. Ik dacht: ik stuur er eentje van mij met mijn drie kinderen, dat is leuk. Tot mijn grote verbazing liet hij weten dat hij vermoedde dat mijn zoon weleens bij hem thuis was geweest met zijn vriendin. Als dat klopte, waren zijn zoon en mijn zoon al twintig jaar vrienden. Dat bleek inderdaad zo te zijn. Wat een toeval! Nu zijn we samen een relatie aan het op bouwen. Regelmatig kijken we elkaar aan en vragen ons af hoe dit nou toch mogelijk is. Het blijft vreemd en leuk tegelijk, ook voor onze kinderen.

Corrie

