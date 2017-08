Eenzame vrouw die bijna 100 wordt wil dolgraag verjaardagskaarten

Mevrouw Litzau uit het Gelderse dorpje Nijkerk wordt op 1 september 2017 100 jaar. Een bijzondere mijlpaal, die ze eigenlijk met niemand kan delen: ze heeft geen familie meer en amper vrienden.

Wat zou het bejaarde feestvarken toch graag kaarten ontvangen op deze speciale dag. Daarom is Wilma Brouwer, de contactpersoon en inmiddels ook een vriendin van mevrouw Litzau, een mooi initiatief gestart.

Anne in bovenstaande video gaf haar moeder een ontzettend mooi kaartje.

Nijkerkse postbode krijgt het druk

Wilma roept heel Nederland op om mevrouw Litzau een verjaardagskaartje te sturen voor haar 100e verjaardag. Daar hebben we nog een krap weekje voor: op 1 september blaast ze 100 kaarsjes uit. Je kunt de kaart sturen naar woonzorgcentrum De Pol t.a.v. mevrouw Litzau, Vetkamp 85, 3862 JN Nijkerk.

Geen taart of bloemen

Haar oproep kreeg al zoveel gehoor, dat zorgstichting Beweging 3.0 de inzameling op zich heeft genomen. Wil je mevrouw Litzau verblijden met een groter cadeau dan een kaart? Doe geen moeite. “Mensen hebben al aangeboden om een taart of bloemen te sturen. Het is de expliciete wens van mevrouw Litzau om kaarten te ontvangen”, vertelt Tara van Beweging 3.0. “Dus graag het verzoek aan iedereen om niet iets anders te sturen.”

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Omroep Gelderland. Beeld: iStock