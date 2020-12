Eenzame vrouw (96) zonder familie en vrienden krijgt ontroerende kerstverrassing

Voor de meeste mensen staat Kerstmis in het teken van samenzijn met familie en vrienden. Dit geldt helaas niet voor iedereen. Mevrouw Meurer (96) heeft geen kinderen en familie meer. Hierdoor is het enige contact dat ze nog heeft met haar verzorgers.

Om haar toch een fijne kerst te wensen, verrast Omroep West haar in het programma Ik denk aan jou met een kerstboom en verschillende kerstcadeaus.

Dikwijls last van

“Ze komen me douchen en warmen mijn diepvriesmaaltijd op. Ze zetten het bord neer en zeggen gedag. Dat is het enige contact dat ik heb”, legt mevrouw Meurer uit aan presentator Johan Overdevest. “Ik sta er helemaal alleen voor.” Ze had een paar vriendinnen, maar die zijn allemaal gestorven. Ook heeft ze geen familie of vrienden meer. “Daar heb ik heel dikwijls last van. Dat ik hier dan zit. En er is toch niemand, dus dan ga ik een potje zitten janken”, zegt ze terwijl ze volschiet.

Geëmotioneerd

Wanneer Johan de kerstcadeautjes aan haar geeft, weet mevrouw Meurer niet hoe ze moet reageren. Ze is enthousiast, maar raakt tegelijkertijd ook geëmotioneerd door alle aandacht. Terwijl Johan de kerstboom optuigt, begint de mevrouw te glunderen. “Ik ben u zo dankbaar!”, zegt ze. “Het zit me alleen dwars dat ik u niks terug kan geven.” Johan geeft meerdere keren aan dat dat absoluut niet nodig is.

Naar de boom kijken

De kerstboom, lichtjes, ballen en slinger zorgen voor een fijne kerstsfeer in de woning van mevrouw Meurer. Bij het afscheid wenst Johan haar fijne feestdagen, waarop de vrouw zegt dat dat wel goedkomt. “Ik hoef alleen daar maar naar te kijken en aan u te denken”, zegt ze terwijl ze naar de opgetuigde boom wijst.

Kerstkaart sturen

Om voor een onvergetelijke kerst te zorgen, roept Omroep West iedereen op mevrouw Meurer kerstkaarten en brieven te sturen. Wil je ook een kaart sturen? Híer vind je haar gegevens.

Bron en beeld: Omroep West.