Eerbetoon aan Martine Bijl: 5 mooie momenten uit haar carrière

Maandag kwam het verdrietige bericht naar buiten dat televisiepersoonlijkheid, actrice en zangeres Martine Bijl (71) is overleden. Nederland reageert geschrokken op het nieuws.

Succesvol

Martine Bijl werd in 1948 in Amsterdam geboren. Nadat ze haar diploma had behaald aan het Spinoza Lyceum, begon ze aan de vooropleiding van het Conservatorium. Al snel werd ze met haar gezang en gitaar enorm succesvol.

Veelzijdig

Maar zingen was niet het enige wat ze deed. Ze stond in het theater met eigen shows, was panellid in een tv-programma, vertaalde grote musicals als The Lion King en Billy Elliot, speelde in de film Alles is familie en had een hoofdrol in de razend populaire tv-serie Het zonnetje in huis. Johnny Kraaijkamp was een van haar tegenspelers in die serie. Hij reageert ‘zeer verdrietig’ op haar overlijden.

Cabaretière

“Ik heb haar er rond de opnames van Het zonnetje in huis meermaals op moeten wijzen dat ze echt een goede actrice was. Zo zag ze zichzelf niet. Ik denk dat ze zichzelf meer als cabaretière beschouwde. Dat was ze, ook. Eén van de geestigste comédiennes waar ik ooit mee heb gewerkt”, vertelt hij tegen het AD.

Eerbetoon op de buis

Kijktip: NPO 1 zendt maandagavond om 21.35 uur een eerbetoon uit aan Martine Bijl, in plaats van Spoorloos Extra, meldt de NPO. Dat zal ongetwijfeld mooie televisie opleveren, want er zijn maar weinig Nederlandse artiesten van wie de carrière zó veelzijdig en indrukwekkend was. En om dat nog maar eens even te onderstrepen, hebben we hier vijf mooie momenten uit haar carrière op een rijtje gezet:

1. Limburgs Klaaglied (1977)

2. Als panellid in Wie van de drie (1978)

3. In de Hak-reclame (jaren ’80)

4. Het zonnetje in huis (1993)

5. Heel Holland Bakt (2014)

Bron: YouTube & Volkskrant. Beeld: ANP