Eerbetoon aan Anne Faber na vier dagen al 'vernield'

Kunstenaars hebben een portret gemaakt van de vermoorde Anne Faber, als eerbetoon aan de veelbesproken jonge vrouw.

Maar na vier dagen is het kunstwerk al ‘vernield’. Kunstenaars Reneé Philippo en Bas van Kilsdonk vinden het ‘jammer dat dit heeft moeten gebeuren’. Ze wilden juist iets maken voor Anne, opdat haar verhaal niet vergeten wordt.

Ze tekenden een groot portret van de 25-jarige Anne in Beverwijk. “We hadden het netjes gevonden als dit sowieso tot de 29ste was blijven staan, als het dus precies een jaar geleden is”, laat een van de kunstenaars weten. Zaterdag is het precies een jaar geleden alweer dat Anne verdween nadat ze door de provincie Utrecht had gefietst.

Zo zag het eerbetoon er eerst uit:

Dit eerbetoon aan Anne Faber is gemaakt door graffiti-kunstenaars René en Bas. Lees hier waarom ze het maakten: https://t.co/TL2Jkmuqap pic.twitter.com/UkixBoMD2o — EditieNL (@EditieNL) 21 september 2018

Maar al na vier dagen is het overgespoten met graffiti:

De muurschildering die kunstenaars Bas van Kilsdonk en René Philippo in Beverwijk maakten voor Anne Faber, is alweer overgeschilderd https://t.co/UxnCKa8TEq pic.twitter.com/nClzC9wLh9 — NH Nieuws (@NHNieuws) 25 september 2018

Bron & Beeld: Twitter