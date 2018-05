Iedereen zag de lege stoel op de bruiloft ten onrechte als eerbetoon aan Diana

Ontroerd werd er gisteren over getwitterd en geschreven: die lege stoel naast prins William, achter Meghan, die móést wel vrijgehouden zijn ter nagedachtenis van prinses Diana.

De moeder van prins Harry overleed in 1997 in een auto-ongeluk in Parijs, na te zijn achtervolgd door paparazzi. In de bruiloft van Meghan en Harry zaten meerdere verwijzingen naar Diana, zo las haar zus Jane Fellowes een prachtig gedicht voor.

Maar waar kijkers het meest van onder de indruk waren: die lege stoel naast prins Charles, achter Meghan.

Protocol

Nu blijkt dat die stoel niet leeg is gehouden ter nagedachtenis aan Diana. Achter deze lege stoel zat koningin Elizabeth namelijk en dát is dan ook de reden dat de stoel niet bezet was; het is gebruikelijk de plaats voor ‘the queen’ leeg te houden. Elizabeth kan als koningin natuurlijk niet achter iemand plaats hoeven nemen, bovendien had de oma van Harry zo goed zicht op de huwelijksvoltrekking.