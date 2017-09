Héle eerlijke teksten voor op geboortekaartjes gaan het internet over

Op Facebook wordt het bericht van Erica van Dam over het schrijven van eerlijke teksten op geboortekaartjes massaal geliket.

Iedereen kan lachen om haar uitleg over hoe het écht is om te bevallen en kinderen te hebben.

Bezoek

Zo schrijft ze dat ze geboortekaartjes hartstikke enig vindt. “Ik vind het echter erg leuk om op bestaande tekstjes, uitspraken en tegeltjeswijsheden komische varianten te bedenken. Vooral als ze weergeven hoe de werkelijkheid nou echt is. Want zo’n baby komt echt heus niet vanzelf (dus nee: ik trap niet in die ooievaar die voor het huis staat, echt, heus waar niet, al is hij nog zo levensgroot) en vaak is zo’n baby’tje niet de enige die verkreukeld is: ook moeders ligt aardig in de kreukels en vouwen. Om van hechtingen maar te zwijgen… Liggend op een kraammat met een verband ter grootte van een kingsize matras in je meest vrouwelijke onderbroek je kraambezoek ontvangen is niet voor iedere dame even leuk.”

Alles stuk

Maar dan komen haar creatieve ideeën naar voren. Erica vindt namelijk dat je bést gewoon eerlijk kan zijn op zo’n kaartje.

“Niet overal is de wolk zo roze als ‘ie soms voorgesteld wordt (door al die walgelijke truttebladen die je als zwangere muts toch af en toe maar doorbladert, uit nieuwsgierigheid, uit verveling of gewoon, omdat je hormonen je daartoe dwingen). Naast enorme blijdschap, verwondering en dankbaarheid is er soms ook een boel pijn en lopen niet alleen de borsten vol, maar ook de ogen. Maar dat zetten we – uiteraard – niet op een geboortekaartje. Dat zijn dingen die je voor jezelf houdt. Maar die toch stiekem iedereen weet. Vooral de ervaringsdeskundigen onder ons.

Stel je nou eens voor dat je wel een waarheidsgetrouwe oneliner op een geboortekaartje zet. Stel je nou eens voor dat je een geboortekaartje met de volgende tekst in de bus zou krijgen:

“Mijn borsten hangen, mijn doos is stuk,

Maar oh, oh, oh, wát een geluk!”

En ze gaat verder:

“Een snoezig gezichtje, een roze huid,

Maar tering, wat maakt dat kind een geluid”.

“Dolblij zijn wij met ons wonder,

Maar mama is wel ontploft van onder”.

“Wil je mama’s hechtingen komen tellen,

Dan graag eerst eventjes bellen”.

“Dit wonder overtreft al onze dromen,

Maar van seks zal het wel nooit meer komen”.

Haar bericht krijgt inmiddels al meer dan 35 duizend likes en is al duizenden keren gedeeld.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Facebook. Beeld: iStock