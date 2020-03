Kijkers onder de indruk van eerste aflevering 'De zware jas van Beatrix'

Gisteren keken maar liefst meer dan 775.000 kijkers naar de vierdelige docuserie De zware jas van Beatrix. De afleveringen die in het teken staan van de regeerperiode van Beatrix leveren een prachtig inkijkje op in het leven en karakter van de voormalig koningin.

De eerste aflevering heette ‘De puinhopen van Pappie’ en is een verwijzing naar de Lockheedaffaire. De titel gaat zeker op voor de inhoud van de aflevering gezien de affaires binnen het koninklijk huis besproken worden, met in het bijzonder de Hofmans-affaire in de jaren 50 en de Lockheed-affaire uit 1976. Daarnaast zien we al aan het begin van de docuserie dat Beatrix zich niet liet tegenhouden door iets of iemand als ze ergens in geloofde. En daar hoorde ook het verzet tegen haar ouders bij.

Prachtige beelden

Onder anderen prinses Benedikte van Denemarken, een hofdame en een Israëlische diplomatenvriend van prins Claus, deed haar verhaal. Van tevoren waarschuwde ze de makers: “Het moet perfect zijn. Want she is really perfect. Watch out!”. Prachtige historische beelden die met een drone boven paleis Soestdijk zagen de kijkers voorbijkomen. Één van de plekken waar prinses Benedikte van Denemarken door Beatrix mee naartoe genomen werd.

#DezwarejasvanBeatrix

En ook al spreekt Beatrix zelf niet in de docuserie, de verhalen van Benedikte van Denemarken geven een goed inzicht in het doorzettingsvermogen en het eigenwijze karakter van Beatrix. Kijkers zijn niet alleen massaal onder de indruk van Beatrix, maar ook van prinses Benadikte: ‘Wat een leuke vrouw die Deense prinses!’. Verder klinkt het: ‘Interssant, informatief en toch ook wel een vleugje sentiment. Mooi’. Een ander merkt op: ‘Je zou er een Nederlandse versie van The Crown over kunnen maken.’

Zie ineens de gelijkenis van Prinses Alexia met de jonge Beatrix #dezwarejasvanbeatrix — DianaH (@DianaHogetoorn) March 18, 2020

Wat een mooie serie, prachtig gemaakt en zeer interessant , dank aan de makers! #DezwarejasvanBeatrix — erna (@erna30069541) March 18, 2020

Met veel plezier gekeken. Interssant, informatief en toch ook wel een vleugje sentiment. Mooi! #dezwarejasvanbeatrix — Leo Regoord (@leoregoord) March 18, 2020

Prachtig gemaakte 1e afl. #dezwarejasvanbeatrix Gelukkig kan dit nog bij de @PubliekeOmroep @omroepntr Smaakt naar meer. #Beatrix — Walter de Wit (@walterdewit) March 18, 2020

Je zou er een Nederlandse versie van The Crown over kunnen maken. #DezwarejasvanBeatrix — Gemma (@gemmaGld) March 18, 2020

Wat een leuke vrouw die Deense prinses! #dezwarejasvanbeatrix — stlbas (@stlbas) March 18, 2020

Prachtige docu over Beatrix #dezwarejasvanbeatrix. Mijn tijd in verhalen en beelden, melancholieke trip. #coronavirusNederland even helemaal vergeten. — Roelf van der Kooij (@Isdatnouwelzo) March 18, 2020

De eerste bijnaam van prinses Beatrix was ‘Trix’. Maar tijdens haar eerste staatsbezoek in Suriname kreeg de prinses nog een bijzondere bijnaam. Dit was de reden:

Bron: Twitter. Beeld: Brunopress