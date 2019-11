Dít vinden kijkers van de 1e aflevering van 'Hoe zal ik het zeggen?'

Donderdagavond kon televisiekijkend Nederland genieten van een nieuw programma op de buis: Hoe zal ik het zeggen? Daarin verrast presentator Jamai bekende en onbekende Nederlanders met een boodschap van een bekende of geliefde.

Die boodschappen lopen enorm uiteen: van een verrassingsactie voor iemand die wel wat steun kan gebruiken tot een terechtwijzing. Via een verborgen camera zien de kijkers thuis hoe de ontvanger op de boodschap reageert. Zo kregen donderdagavond 2 puberjongens te horen dat ze hun kamer eens moesten opruimen en verraste Max zijn moeder met een rap van 3 jongens op het terras.

Wennen

Een heerlijke formule voor een gezellig avondje televisie, zou je denken. Hoe zal ik het zeggen? is in België een behoorlijk succesvol programma. En toch zijn kijkers na deze 1e aflevering niet razend enthousiast en moeten ze echt nog even wennen. Ze begrijpen niet hoe mensen elkaar in zo’n programma willen verrassen. “Ik zou degene die mij hiervoor opgeeft echt nooit meer willen zien”, schrijft iemand zelfs.

#hoezalikhetzeggen gekeken om bekenden te spotten. Jammer dat het zo lang duurde tot er een item kwam wat ergens op sloeg. Wat een bocht. Alleen die laatste was leuk, maar ik vrees dat heel Nederland tegen die tijd weggezapt had. Zonde! — Eveline Marian (@EMAM_Music) October 31, 2019

Dus #bananensplit met een boodschap? Wat ongelooflijk slecht dit!! #hoezalikhetzeggen — Jeroen Botermans (@JBotermans) October 31, 2019

Wauw… dit is echt het meest domme, vreselijke en belachelijke programma van de afgelopen tijd. Ik zou degene die mij zou opgeven hiervoor echt nóóit meer willen zien. Tenenkrommend… #hzihz — Bianca visser (@BibiKuif) October 31, 2019

Andere kijkers kunnen zich gelukkig wel vinden in de humor en aanpak van het programma:

Heb je deze 1e aflevering gemist? Hier kun je ‘m terugkijken.

