Knappe prestatie: eerste avond Whitney Tribute door Glennis Grace nu al uitverkocht

Op 6 en 8 september van dit jaar geeft Glennis Grace een eerbetoon aan haar heldin en inspiratiebron: de legendarische Whitney Houston. De eerste avond van het concert in Rotterdam Ahoy is al volledig uitverkocht. Maar je kunt nog kaartjes bemachtigen voor 8 september, als je snel bent.

Glennis is helemaal in haar nopjes met het goede nieuws: “Ik vond het al spannend om één show te doen, maar hoe cool dat de eerste al is uitverkocht en dat ik gewoon twee keer op deze magische plek mag staan”, aldus de zangeres.

Advertentie

Bekende artiesten

Naast Glennis kun je deze avond ook genieten van andere grote namen zoals Berget Lewis, Alain Clark, Do, Edsilia Rombley, Candy Dulfer en Sezina Kelsey. En wij hebben ook meteen een primeurtje voor je: want net als vorig jaar zal ook Jordan Roy optreden als gastartiest. Jordan heeft een succesvolle George Michael theatertour achter de rug en zingt dan ook toepasselijk samen met Glennis ‘If I Told You That’.

Kaartjes bestellen

Heb jij geen kaartje kunnen bemachtigen voor 6 september? Geen paniek! Hier onder kun je namelijk nog kaartjes bestellen voor 8 september:

Whitney - a tribute by Glennis Grace € 50,00 Bestel nu

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: ANP