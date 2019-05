Hoera! De eerste baby met de naam Duncan is geboren

Het is nog maar anderhalve dag geleden dat Duncan Laurence het Songfestival won, maar de eerste Duncan-baby is al ter wereld gekomen.

De trotse ouders zijn Martijn en Janske van Dinther uit het Brabantse Boxtel.

Grapje

Tijdens de eerste halve finale, toen Australië hun Songfestivallied ten gehore bracht, braken de vliezen. In de nacht dat de finale bezig was, werd hij om 00.04 geboren: Hank Duncan Lucas van Dinther. ‘‘In eerste instantie hadden we het er gekscherend over. Zo van: zou toch mooi zijn als…”, vertelt Janske tegen Shownieuws. Toen de kansen voor Nederland steeds groter werden, werd ook het grapje tussen Martijn en Janske steeds serieuzer. ’s Ochtends, toen inmiddels bekend was dat Duncan had gewonnen, twijfelden ze niet langer: Duncan moest toegevoegd worden aan de naam van hun zoontje. Het koppel vindt het een stoere naam die goed past bij Hank en Lucas, de namen die ze al hadden.

Karakter

Volgens het stel zat het Eurovisie Songfestival door de bevalling heen geweven. “Het is leuk om dat op deze manier aan ons zoontje mee te geven.” Of ze hele grote Songfestivalfans zijn? Dat valt wel mee. “We zijn geen mega-Songfestivalfans”, vertelt Martijn. Lachend: “Ik kijk wel met mijn vrouw mee, maar daar heb ik weinig keuze in.” Ze kennen Duncan natuurlijk niet persoonlijk, maar vinden het super hoe enthousiast hij overkomt en hoe de 25-jarige zanger in het leven staat. “Als dat het karakter is dat onze zoon later op die leeftijd mag hebben, dan mogen wij heel gelukkig zijn.”

Bron: AD, Shownieuws. Beeld: ANP