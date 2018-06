Dit zijn de eerste beelden van Glennis Grace die meedoet aan 'America's Got Talent'

De eerste beelden van de auditie van Glennis Grace bij ‘America’s Got Talent’ staan online. De video laat niet haar hele auditie zien, alleen dat ze zich aan de jury voorstelt. Ook zien we haar een kort stukje zingen en dat klinkt al heel belovend.

In mei maakte Glennis Grace via Instagram bekend dat ze auditie heeft gedaan voor America’s Got Talent. “Het was moeilijk om geheim te houden, maar nu kan ik het vertellen”, schreef ze.

Droom

Maar nu zijn de eerste beelden van haar auditie door Billboard online gezet. Hierin is te zien hoe ze zich aan de vierkoppige jury voorstelt. Ze vertelt dat ze een elfjarig zoontje heeft dat graag ziet dat zijn moeder haar dromen waarmaakt. “Sinds kleins af aan wist ik al dat ik gemaakt was om voor een groot publiek te zingen”, vertelt ze.

Onder de indruk

Als jurylid Howie Mandel vraagt of ze zenuwachtig is, geeft Glennis toe dat ze een klein beetje gespannen is. Vervolgens start het nummer Run To You van Whitney Houston en begint de Nederlandse zangeres de sterren van de hemel te zingen. Je kunt nog maar een klein stukje zien, maar genoeg om te zien dat juryvoorzitter Simon Cowell behoorlijk onder de indruk is van haar zangtalent.

Vanavond wordt de auditie van Glennis in Amerika uitgezonden en zullen we erachter komen of ze door is of niet.

Glennis Grace Wows the ‘AGT’ Judges With Whitney Houston Cover https://t.co/RP1mS5zUp9 via @billboard — RichardBOLOLoupatty (@RichardLoupatty) June 26, 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Billboard. Beeld: ANP