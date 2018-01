Dit zijn de eerste beelden van het nieuwe seizoen Flikken Maastricht

Het nieuwe en twaalfde seizoen is pas vanaf vrijdag 2 maart te zien, maar toch deelde AVROTROS vandaag al de eerste beelden via Twitter.

“Het lange wachten is niet voor niets geweest”, luidde de tweet van de makers van Flikken Maastricht. In de trailer is te zien dat spelers Victor Reinier en Carly Wijs ook in het nieuwe seizoen weer van de partij zijn. Angela Schijf is daarentegen nog niet te zien.

Bloederige cliffhanger

Het elfde seizoen eindigde met een bloederige cliffhanger, waarbij hoofdrolspeler Wolfs (Victor Reinier) door Bols werd vastgeketend en voor een duivels dilemma kwam te staan. Hij moest kiezen voor zijn dochter Fleur of Eva (Angela Schijf). Als hij niet kiest, zouden ze allebei doodgaan. Uiteindelijk kiest hij voor zijn eigen dochter, in de hoop dat Eva hem kan vergeven. Maar wat blijkt? Bols speelt een sadistisch spelletje en vermoord Fleur. Maar wat is Bols nog meer van plan?

Miljoenenpubliek

Het was voor de fans lang wachten op het nieuwe seizoen, aangezien het laatste seizoen al werd uitgezonden tussen december 2016 en februari 2017. Iedere aflevering had toen tussen de 1,7 en 2 miljoen kijkers.

Het lange wachten is niet voor niets geweest… #flikkenmaastricht 👀 pic.twitter.com/VlGeJh4ynl — Flikken Maastricht (@FlikkenMSTR) 2 januari 2018

