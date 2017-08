Dít zijn de eerste beelden van het nieuwe seizoen van 'GTST'

Eindelijk is het zover: ‘GTST’ is na de spannende cliffhanger bíjna weer terug op televisie.

Vanaf maandag 4 september kunnen we zien hoe het verder is gegaan met de heftige brand in Boks.

Daar gaan we weer

Deze is aangestoken door de handlanger van Jos die wraak wil nemen. Het is dus de vraag of Rikki of Aysen wordt gered door Sjoerd – wie overleeft het en wie niet? Want omdat Boks ontzettend vol zit is de kans op meer slachtoffers groot… We krijgen nu alvast een voorproefje te zien van RTL en dát is al smullen.

Bron: GTST. Beeld: ANP