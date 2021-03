CBS geeft eerste beelden vrij van Oprah-interview met Harry en Meghan

Over een week, op 7 maart, is het zover. Dan wordt het interview met Harry en Meghan door Oprah Winfrey uitgezonden. Voor wie niet kan wachten, is er goed nieuws: televisiezender CBS heeft al de eerste beelden online gezet.

De preview belooft alvast een stevig gesprek, waarin ‘niets off limits is’.

CBS Presents Oprah with Meghan and Harry: A Primetime Special in one week. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/WCyoHDMCaP — CBS (@CBS) March 1, 2021

Moeder Diana

“Mijn grootste angst was dat de geschiedenis zich zou herhalen. Ik ben heel erg opgelucht om hier samen met mijn vrouw te zitten en met jou te spreken”, horen we Harry zeggen, die met Meghan te zien is in hun tuin in Montecito.