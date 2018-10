Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn op staatsbezoek in het Verenigd Koninkrijk. Ze zijn uitgenodigd door de Queen zelf.

Ook minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken is mee op reis.

Er wordt onder meer gesproken over vrede en veiligheid. Het bezoek laat ook de goede band tussen Nederland en Engeland zien. Máxima en Willem-Alexander worden met open armen door koningin Elizabeth ontvangen. Ze zullen vandaag, op de eerste dag van het bezoek, een staatsbanket hebben op Buckingham Palace.

Máxima draagt voor de eerste dag een nieuwe mantel van de Deens/Nederlandse ontwerper Claes Iversen, zo meldt Modekoningin Máxima. Ze heeft overigens een reden dat ze voor de kleur zachtroze kiest. Dit doet ze namelijk wel vaker bij staatsbezoeken. Ze draagt dan vaak nude, taupe of lichtroze.

In Nouveau staat de uitleg: “Máxima is onze koningin, maar geen staatshoofd. Bij een staatsbezoek hoeft ze geen erewacht te inspecteren en op het podium staat ze heel bescheiden achter de koning opgesteld. Oneerbiedig gezegd is Máxima bij staatsbezoeken en bepaalde prijsuitreikingen vooral mee als ijsbreker en decoratie. Blijkbaar beseft Máxima dat maar al te goed, want op dergelijke momenten draagt ze steevast onopvallende tinten als beige, camel of zachtroze.” Het bezoek duurt twee dagen in totaal.

Bron & Beeld: ANP