Yes, de eerste beelden van het nieuwe seizoen van First Dates zijn binnen

Na het succes van de eerste twee seizoenen is de Nederlandse versie van het populaire programma First Dates terug. In de trailer zien we alweer een hoop bijzondere, ongemakkelijke maar ook lieve dates voorbij komen.

De eerste beelden beloven weer een vermakelijk seizoen. De kandidaten zijn niet bepaald zuinig met alcohol (waarbij er tijdens de eerste slok ook weleens iets misgaat zoals je kunt zien), slurpen oesters naar binnen en er wordt gebabbeld over hoe belangrijk een goudvis wel niet kan zijn in het leven.

De rekening

En dan natuurlijk nog de grote vraag: hoe pakken de dates het aan met het betalen van de rekening? Het eerste ongemakkelijke moment hebben we in ieder geval alweer kunnen spotten in het fragment.

Wij kunnen niet wachten tot het nieuwe seizoen van start gaat. Vanaf maandag 22 oktober is First Dates weer élke werkdag te zien op NPO3. En dan kijken we natuurlijk niet alleen naar de dates zelf, maar ook naar de knappe barman. Want die waren we zoals je begrijpt ook nog niet vergeten.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Facebook.