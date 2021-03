Dít zijn de eerste beelden van de film ‘Spencer’ over prinses Diana’s leven

Heerlijk hoor, die zonnige dagen. Maar zon betekent smeren, ook in de lente. Kan dat nog met dat flesje zonnebrand van vorig jaar?



“Voor zonnebrandcrèmes geldt, net als voor andere cosmetische producten, dat er een symbool van een open pot vermeld staat op de verpakking”, legt Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie, uit. “Vanaf het moment dat een product geopend is, geldt het aantal maanden dat naast het symbool staat als houdbaarheidsdatum.”

Oppassen geblazen

Maar, waarschuwt Ultee, dat hoeft niet te betekenen dat de zonnebrand zijn werk nog doet. “De houdbaarheidsaanduiding gaat over de kans op besmetting van het product en de stabiliteit van de crème. Niet zozeer over werking van de filters, zeker van bepaalde chemische filters neemt de werking snel af.”

Ongeopend

Ultees advies is dan ook simpel: “Ik raad aan om voor de zekerheid elk jaar een nieuw flesje zonnebrand te kopen. De kans op een verminderde werking is extra groot bij verhitting en blootstelling aan licht. En als het flesje nog ongeopend in de la ligt? Dan kan je met een gerust hart gaan smeren. “Een gesloten product is minimaal 30 maanden houdbaar.”

Een rare kleur

Ook de Consumentenbond deed onderzoek naar de houdbaarheidsdata van zonnebrandproducten. Zij zijn het niet met Ultee eens dat je beter elk jaar een nieuw flesje zonnebrand kunt aanschaffen. Uit hun onderzoek blijkt namelijk dat zonnebrandmiddelen een jaar later een nog even grote beschermingsfactor bieden. Maar, waarschuwen zij, als het product vies ruikt, een rare kleur heeft of niet meer mengt na het schudden: gooi het dan weg.

Vaker insmeren

Wil je zeker weten dat de factor die op de zonnebrand staat nog klopt, dan kun je beter een nieuw flesje zonnebrand kopen. Maar veel zal de beschermingsfactor niet verminderen, dus ruikt en smeert de zonnebrand van vorig jaar nog prima? Dan kun je ‘m best nog gebruiken. Maar smeer je in dat geval gewoon net iets vaker in om te voorkomen dat je verbrandt.

Beeld: iStock