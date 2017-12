Uitgelekt: dít zijn de eerste beelden van de trouwjurk van Meghan

Zeker weten doen we het niet, maar het zou zómaar eens kunnen dat de trouwjurk van Meghan er zó uit komt te zien.

Want de eerste schetsen van haar jurk zijn uitgelekt.

Wie maakt de mooiste

De Israelische designer Inbal Dro heeft contact gehad met de Britse koninklijke familie. Hem is gevraagd om een ontwerp te maken van de mogelijke trouwjurk van Meghan. Of ze ‘m echt gaat dragen, is nog niet bekend. De familie heeft namelijk meerdere designers gevraagd om een schets te maken. Wie dat precies zijn, is nog niet duidelijk. Meghan en Harry zullen op 19 mei volgend jaar elkaar het jawoord geven.

Dit is zijn de eerste schetsen van de jurk van Meghan:

Waarschijnlijk krijgt ze dus een jurk met lange mouwen, net als haar schoonzus Kate had. De jurken van ontwerper Inbal kosten meestal rond de 10.000 euro. Dat is veel geld, maar als je het vergelijkt met de trouwjurk van Kate… Die kostte wel 500.000 euro.

Meghan Markle’s Royal Wedding, Potential Dress Sketches Revealed https://t.co/bDk6UOEBRb — TMZ (@TMZ) 19 december 2017

Dit is de schets van Kate haar jurk:

En dit is het uiteindelijke resultaat:

Kate Middleton’s wedding dress had this SECRET feature to make her waist look smaller https://t.co/rNGdFEa8Q7 pic.twitter.com/gIVog3QVui — Daily Express (@Daily_Express) 18 december 2017

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP