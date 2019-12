Premium

Tessel had een leuk onderonsje met de kersbomenman, toch durf ze hem niet haar nummer te geven. Maar een paar dagen voor oudjaar appt Vos haar opeens...

Koffie morgen?

Ik ben tot een nieuw inzicht gekomen.

Ik stop met al dat daten.

De volgende dag treffen we elkaar in ons café in het park. Het is koud buiten en Vos komt huiverend met een muts over zijn oren getrokken binnengewandeld.

We strijken neer op de stoelen bij het nephaardvuur en bestellen koffie. [premium-verder-lezen]Vos is in een melancholieke bui. Hij vertelt dat vorige