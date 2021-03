Dít is de eerste foto van André Hazes en Sarah van Soelen samen

Dat er de afgelopen jaren heel wat baby’s zijn voortgekomen uit ‘Boer zoekt vrouw’ is je vast niet ontgaan. Sinds de start van het programma zijn er maar liefst 90 baby’s geboren en dat is natuurlijk best bijzonder. Yvon Jaspers laat vandaag dan ook op haar Instagram weten dat er een babyspecial aan zit te komen.

En dat is natuurlijk goed nieuws voor de fans van ‘Boer zoekt vrouw’, aangezien we voorlopig geen nieuw seizoen van het programma gaan krijgen.

Babyspecial

Op haar Instagram-pagina vertelt Yvon meer over de babyspecial, die op 11 april te zien zal zijn. “Zo blij voor die 103 boeren die in de afgelopen 15 jaar meegedaan hebben met ‘Boer zoekt vrouw”, zo begint ze haar post. “85% van hen is verloofd, getrouwd of tenminste verliefd. Er zijn maar liefst 90 kinderen geboren die later aan vriendjes kunnen laten zien op een versleten DVD hoe papa en mama verliefd werden. De BZV-familie voelt als een warm bad. We maken op dit moment een speciale aflevering over al die babies die je kan zien op 11 april”, aldus Yvon.