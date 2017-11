Waarom de eerste hap altijd het lekkerst smaakt

Dat eerste stukje chocola smaakt altijd beter dan de reep die er achteraan komt. En dat eerst handje chips is toch ook lekkerder dan de rest van de zak? Volgens een onderzoeker ervaren we dat niet alleen zo, maar is er ook een wetenschappelijke verklaring voor.

Neurowetenschapper Rachel Herz zocht dit fenomeen voor het boek Why You Eat What You Eat tot op de bodem uit. In een interview met de website Tonic legt ze uit waarom die eerste hap zo lekker is. “Een eerste hap is nieuw, je voelt en proeft alles en je bent je heel bewust van de aroma’s”, aldus Herz. “Maar zodra je hetzelfde blijft eten, raken onze smaakpapillen gewend aan het eten en ervaar je niet meer datzelfde prettige gevoel als bij de eerste hap.”

Afvallen

Dit verklaart volgens Herz ook waarom je tijdens een buffet of etentje meer eet dan wanneer je thuis een bord pasta maakt. En dat is handige informatie als je een paar kilo wilt afvallen. Herz: “Stel, je eet je favoriete eten – laten we zeggen pizza margherita – zowel ’s ochtends, ’s middags als ’s avonds, dan zul je snel merken dat je veel minder pizza eet dan gewoonlijk. Wat wil zeggen dat je ook minder calorieën binnenkrijgt.” Maar is elke dag pizza wel zo’n goed idee? “Ik zeg niet dat dit een gezonde manier is, maar je kunt het natuurlijk ook gezonder maken door bijvoorbeeld drie keer per dag zalm, bruine rijst en boontjes te eten. Als je geen variëteit in je eten hebt, eet je nu eenmaal minder.”

Bron: Tonic, HLN.be. Beeld: iStock