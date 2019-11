Dít zijn de eerste kanshebbers voor de Televizier-Ring 2020

Zit jij ook al op smart te wachten op het volgende Gouden Televizier-Ring Gala? Dan hebben wij alvast leuk nieuws voor je. Vandaag zijn namelijk de eerste kanshebbers van de Gouden Televizier-Ring 2020 bekend gemaakt.

‘Beste Zangers’, ‘Even tot hier’, ‘Expeditie Robinson’, ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’ én ‘The Masked Singer’ maken volgend jaar kans op de gouden ring.

Advertentie

Gevarieerde lijst

Vooral de serie ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’ haalde in de eerste kwalificatieronde veel stemmen. ‘Expeditie Robinson’ en ‘Beste Zangers’ zijn al meerdere keren genomineerd. De nieuwe titel ‘The Masked Singer’ en het komische programma ‘Even tot hier ‘maakt de lijst volgens Televizier bijzonder gevarieerd.

Meerdere kwalificatierondes

Het komende jaar volgen nog 3 kwalificatierondes. In totaal zijn er dan 20 programma’s in de race voor de publieksprijs. De redactie van Televizier deelt daarna nog vijf wildcards uit, waarna de nominatieronde begint. Na deze stemronde blijft een top 3 over van genomineerde programma’s waar kijkers van het Gouden Televizier-Ring Gala volgend jaar oktober op kunnen stemmen.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: iStock