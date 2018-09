De 'eerste keer dronken' werd Max (15) fataal: "De grond zakt onder je voeten weg"

De 15-jarige Max mag van zijn ouders naar een feestje in de buurt bij een jeugdsoos. Daar zal niets geks gebeuren, denken ze nog.



‘Die gaat voorlopig mooi niet meer op stap’, moppert moeder Marie-José nog als ze ’s nachts merkt dat hij nog niet thuis is, zo laat ze aan RTL Nieuws weten. Ze bellen hem, maar hij neemt niet op. Vreemd. Normaal komt hij wel op tijd naar huis. Dit is niets voor Max.

Ze rijden door het Limburgse dorp. Bij zijn vriendinnetje staat zijn fiets ook niet. Marie-José belt nog een keer naar zijn mobiel. Nu wordt er wel opgenomen. ‘Hallo, u spreekt met een ambulancebroeder van het azM. Uw zoon is aangereden op de A2.’ Of ze zo snel mogelijk naar het ziekenhuis kunnen komen. ‘Houd rekening met het ergste scenario.’

“De grond zakt onder je voeten weg”, zegt ze. Zij en haar man rijden in paniek naar het ziekenhuis en komen binnen. Er staan vijf artsen op hen te wachten. Dan weet ze al genoeg. Ze zijn te laat. “Je gilt, je schreeuwt, je zakt zes keer in, maar je blijft ademen, je gaat door. Als ik er nu op terugkijk, weet ik niet hoe ik dat heb gedaan.”

Max was heel dronken geworden op het feestje. Het eerste echte feestje waar hij naartoe mocht. Hij had liters bier gedronken en is in zijn toestand de snelweg opgelopen. Hij is geraakt. ” Je kind gaat op stap en een halve dag later ligt hij opgebaard in de woonkamer. Dat kán niet.”

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock