Dít was de eerste liefde van koningin Máxima (hij vroeg haar zelfs ten huwelijk)

Willem-Alexander is natuurlijk de grote liefde van koningin Máxima, maar hij was niet haar eerste liefde. In Buenos Aires had de temperamentvolle Argentijn Tiziano Iachetti haar hart gestolen.

En dat is een heel ander type dan onze nuchtere koning.

Eerste serieuze relatie

Máxima was nog jong toen ze iets kreeg met de zeven jaar oudere Tiziano. Het was haar eerste serieuze relatie. Hij kwam uit een Italiaanse familie die handelde in espressoapparaten uit Milaan. “Tiziano is een dandy, die ook wel uitging met fotomodellen”, vertelt auteur Marcia Luyten in een interview met het AD over haar eerste boek Moederland. In deze biografie over koningin Máxima schetst Luyten het portret van de jonge vrouw die later vorstin werd.

Naar het buitenland

Máxima ontdekte met hem het nachtleven in Buenos Aires. Ze gingen regelmatig naar feestjes. “Máxima studeert nog en werkt bij de bank. Ze is dol op Tiziano, maar lonkt al haar hele leven naar het buitenland. Dat trekt aan haar als een magneet”, vertelt de schrijfster. Tiziano wilde dicht bij zijn moeder in de buurt wonen en is altijd dik geweest met zijn zussen. “Ik denk dat Máxima voorvoelde – maar dat veronderstel ik, want ik heb haar dus niet gesproken – dat als zij in Buenos Aires zou blijven, in die bovenklasse zou trouwen, met een echte Italiaan, dat zij toch ook in die traditionele rol terecht zou komen van de vrouw-van. Terwijl: ze heeft het bloed van een conquistadora, die er op uit wil, de wereld wil ontdekken en wil zien: hoe ver kan ik komen?”

Huwelijksaanzoek

Uiteindelijk heeft Máxima ervoor gekozen om naar New York te gaan. Ze liet haar vriendje van wie ze hield achter. “Ondanks zijn huwelijksaanzoek, daar was zij zelf heel verdrietig over, Tiziano was er kapot van.” Tiziano heeft nooit veel losgelaten over zijn relatie met onze koningin. Het enige wat hij in de tientallen jaren over zijn ex heeft losgelaten is: “Het is een goeie meid. En heel intelligent.” De Argentijn is inmiddels getrouwd en vader.

In Libelle

Ook Libelle sprak Marcia Luyten over de biografie van de jonge Máxima. Volgens haar was Máxima heel ambitieus. Dat moet wel, aangezien ze vanuit Buenos Aires naar New York vertrok om bij een bank te werken. “Je weet dat dat je in een door mannen gedomineerde harde wereld terecht komt”, zegt Luyten. Ze liet voor die carrièremove zelfs haar eerste liefde Tiziano achter. Lees het interview met Marcia Luyten over de biografie Moederland Libelle 22 die vanaf 14 mei in de winkel ligt.

Bron: AD, Beau Monde. Beeld: Brunopress