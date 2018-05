Eerste namen bekend van de BN'ers die naakt op date gaan in 'Adam Zkt. Eva VIPS'

Adam Zkt. Eva VIPS is terug! Het programma waarbij BN’ers poedeltje naakt met onbekende Nederlanders op date gaan op een onbewoond tropisch eiland. Bij RTL Boulevard werden vanavond de namen van de eerste vier deelnemers bekend gemaakt.

Zes bekende Nederlanders zullen in het nieuwe seizoen van Adam Zkt. Eva VIPS uit de kleren gaan. De eerste vier namen zijn zojuist bekend gemaakt door Marieke Elsinga, de nieuwe presentatrice van het programma:

Jeffrey Wammes – Turner

Dewi Pechler – Oud-deelneemster Idols

Jeroen Post – Oud VJ bij TMF en presentator bij RTL 4

Joshua Feyton – Verleider Temptation Island 2018

Wie de andere twee deelnemers zijn, wordt later bekendgemaakt. Marieke heeft er in ieder geval superveel zin in. Al moet ze wel toegeven dat veel respect heeft voor de nieuwe deelnemers. Zelf zou ze het namelijk écht niet durven. Wel heeft ze het idee dat deze bekende Nederlanders serieus op zoek zijn naar een relatie.

Inschrijven

Ook zullen er dus een aantal onbekende Nederlanders meedoen aan het programma. De inschrijving is nog steeds geopend. “Wil je naakt met een van deze BN’ers daten?”, vraagt Marieke aan het kijkend publiek. “Geef je dan nu op.”

Bron & beeld: RTL Boulevard.