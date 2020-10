Delphine Boël en halfbroer koning Filip delen foto van eerste ontmoeting

Het is niet niks om na zestig jaar te ontdekken dat je al die tijd een halfzus hebt. Toch is het de werkelijkheid voor de Belgische koning Filip. Nu Delphine Boël, zelf 52 jaar, de juridische strijd met haar biologische vader en oud-koning Albert heeft gewonnen, leek niets een eerste ontmoeting tussen de halfbroer en -zus in de weg te staan.

Op Facebook doen Filip en Delphine kort verslag over de eerste, bijzondere ontmoeting samen. Mét een foto.

“Op vrijdag 9 oktober hebben wij elkaar voor de eerste keer ontmoet in het Kasteel van Laken. Het was een warme ontmoeting”, luidt het bericht op Facebook.

“Dit uitgebreide en bijzondere gesprek gaf ons de gelegenheid om elkaar te leren kennen. We hebben gesproken over onze eigen levens en onze gemeenschappelijke interesses. Deze band zal zich verder in familieverband ontwikkelen.”

Wie is Delphine?

Dat koning Albert II een buitenechtelijke dochter had, kwam in 1997 voor het eerst naar buiten. De eigenaar van het Waalse satirische blad Père Ubu bracht de eigenaar van het eveneens satirische blad ’t Scheldt op de hoogte. Het bericht werd daarin gepubliceerd. Eerst bestempelde de koning de berichtgeving als een roddel, maar liet in de kerstboodschap van 1999 doorschemeren dat het meer was dan een roddel.

DNA-test

In 2013 komt Delphine met een dagvaarding voor koning Albert II waarin ze een DNA-test eist. Omdat hij weigerde mee te werken aan de DNA-test, belandden ze in een zeven jaar durende juridische zaak. Pas in oktober 2018 oordeelt de rechter dat de koning een DNA-test moest ondergaan om uit te sluiten of hij de biologische vader van Delphine is. In 2020 werd via een persbericht naar buiten gebracht dat dit inderdaad het geval was.

