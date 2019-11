Dit zijn de eerste reacties op de nieuwe 'Penoza'-film

De ‘bloedstollende thriller’ Penoza: the final chapter was donderdagavond voor het eerst in de Nederlandse bioscopen te zien. De kaartjes voor de speelfilm gaan als een tierelier. Sterker nog, de film trok op de openingsavond meer dan 16.000 bezoekers en belandde zo uit het niets op de 1e plek van de Nederlandse bioscooplijst.

De serie Penoza was tussen 2010 en 2017 5 seizoenen te zien bij KRO-NCRV. De serie vertelde over een vrouw, Carmen van Walraven, die na de dood van haar man diens rol in het criminele circuit overneemt. Het langverwachte slotstuk liet de kijkers in het ongewisse over het lot van de heldin Carmen. De speelfilm maakte het verhaal af.

Gespeeld door

De hoofdrollen in Penoza: the final chapter worden gespeeld door Monic Hendrickx, Sigrid ten Napel, Raymond Thiry, Loek Peters, Olga Zuiderhoek en Hajo Bruins. Diederik van Rooijen regisseerde de film.

Een langverwachte film, daar vinden de Nederlanders wel wat van. Op Twitter stroomden de 1e reacties binnen na donderdagavond.

De film #Penoza in de bios gezien. Genoeg actie, spanning en drama. Leuk dat er terug wordt gegrepen op de serie. Was de moeite waard al was het op sommige momenten zeer ongeloofwaardig. Maar dat hoort erbij — Conny (@Connyonline) November 28, 2019

Was een aardige film,een Achtje #penoza — Martin Circus (@BobbyOrlando14) November 29, 2019

Wat hebben de makers van #Penoza zichzelf overtroffen! — Mark (@Markouzki) November 28, 2019

Net #penoza gezien. Heftige afsluiter met een aantal #rip momenten die je niet in de koude kleren gaan zitten. — Tom Hamoen (@Tomhamoen) November 28, 2019

‘Weten wanneer te stoppen’

Een film beoordelen blijft natuurlijk subjectief. Er klonken dan ook mindere commentaren. Zo geeft de tv-recensent van De volkskrant slechts 2 sterren. ‘Wat hier allemaal bij elkaar wordt verzonnen om de spanning erin te houden is op het krankzinnige af’, schrijft hij. Ook andere kranten gaven niet meer dan 3 sterren.

Vanavond #penoza gezien in #pathedekuip…. wat een flop. Normaal spreken we van ‘onnederlands goed’… hier hadden ze moeten weten wanneer te stoppen. De 9 ‘nette en welopgevoede’ jongens voor ons en 4 achter ons hadden het al na 5 minuten gezien… #normenenwaarden — Dominique (@DvdBerge) November 29, 2019

Toch klinken er meer positieve commentaren dan negatieve. En antwoord geven op de prangende vraag waar de serie mee eindigde, doet de film zeker.

Ze won 4 Gouden Kalveren, doet mee aan dirigeerprogramma ‘Maestro’ en speelt nu ook nog de hoofdrol in de film ‘Penoza: the final chapter’. Monic Hendrickx heeft inmiddels al heel wat bereikt in haar carrière. Libelle TV ging bij haar langs om haar eens aan de tand te voelen:

Bron: Twitter. Beeld: ANP