Als je vandaag in het stemhokje staat met je rode potlood dan kan het zijn dat je uit principiële overwegingen de eerste vrouw van de lijst inkleurt. Hartstikke sympathiek natuurlijk, maar het helpt niet echt om meer vrouwen in de gemeenteraad te krijgen.

De kans is namelijk groot dat deze vrouw tóch wel in de raad komt.

Op dit moment is nog niet eens een derde van de raadsleden vrouw, door slim te stemmen kunnen er veel meer vrouwen op die bestuursstoelen terechtkomen.

Lager op de lijst

Kiezers die stemmen op de hoogstgeplaatste vrouw op de lijst, missen dan eigenlijk een kans: zeker bij grotere partijen komt die eerste vrouw er vaak sowieso wel. Kijk daarom eens lager op de lijst, of daar een kandidaat staat die bij jou past. Juist die kandidaten kunnen een voorkeursstem gebruiken.

Peilingen kunnen hierbij een hulpmiddel zijn. Stel dat een partij volgens de peilingen 5 zetels krijgt, stem dan op een vrouw die net buiten die eerste 5 kandidaten valt. Als ze genoeg voorkeursstemmen heeft, kan ze tóch in de raad komen (in plaats van de man die een plek boven haar staat…).

Maar wat maakt mij het nou uit of er alleen maar mannen besturen…

Nou, meer diversiteit in de samenstelling van de gemeenteraad komt ten goede aan de kwaliteit van de democratie. Of simpeler: als de gemeenteraad de bevolking goed weerspiegelt, dan zal de politieke agenda een betere weergave zal zijn van de onderwerpen die spelen in de samenleving. Klinkt logisch toch? En er zijn nog meer redenen om op een vrouw te stemmen, kijk maar eens op deze website.

Bron: Stem op een vrouw.

