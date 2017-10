13x dít wist je nog niet over de eetgewoontes van de Britse royals

Dat het er aan de keukentafel van Buckingham Palace wat anders aan toe gaat dan bij ons thuis, kun je je vast voorstellen. De Britse royals hebben immers een heel team van chefs tot hun beschikking, een luxe waar de meeste mensen niet over beschikken.

Maar zou het Britse Koningshuis ook weleens naar de McDonald’s gaan? En zijn er gerechten die ze écht niet lusten? Darren McGrady, voormalig chef van de royals, deed onlangs een boekje open over hun eetgewoontes, en dat levert leuke quotes op!

1. Prins Philip wordt soms aangezien voor de tuinman

‘’Hij liep een keertje de keuken in en ik dacht dat hij de tuinman was. Ik zag een oude man voor me in oude kleding. Hij had een trui aan die zo vaak gedragen was dat zijn ellebogen eruit staken. Ik keek naar hem en dacht: oh dat is de tuinman. Pas toen ik beter keek zag ik dat het prins Philip was.’’

2. De Britse royals zijn heel anders als ze op vakantie zijn in Balmoral Castle

‘’Balmoral is dé plek waar de Britse royals kunnen relaxen en lol kunnen trappen. We zagen ze daar ook veel meer. In Buckingham Palace is de koningin te druk en is de keuken te ver weg van haar appartement, waardoor we haar eigenlijk nooit zagen. In Balmoral zien we haar echter altijd. Ze zijn dan veel meer relaxed en hebben meer vrije tijd. Philip maakt dan graag eten klaar op de grill. Hij komt dan naar de keuken en vraagt ons wat voor eten wij hebben. ‘’Heeft de familie nog zalm gevangen die we kunnen gebruiken? De koningin heeft aardbeien geplukt met prinses Margaret, laten we dat bij het diner eten.’’”

3. Zelfs bij het diner hanteren ze een formele dresscode

‘’Hoewel de royals in de middag vaak bij de openhaard hangen in hun gewone kleding, kleden ze zich voor het diner altijd om. Dan komen ze naar beneden in baljurken, en zitten ze rondom de tafel alsof het een Downton Abbey-diner is. Al het mooie servies komt dan tevoorschijn.’’

4. Er werd altijd gelogen tegen de moeder van koningin Elizabeth over etenstijd

‘’Als de moeder van Elizabeth in Balmoral verbleef, werd haar altijd verteld dat het diner om 20.15 begon, terwijl deze in werkelijkheid pas om 20.30 van start ging. Op die manier wisten ze zeker dat ze op tijd zou komen, ze was namelijk áltijd te laat.’’

5. Prinses Diana volgde een heel streng dieet

‘’Op een dag vertelde ze me dat ik ervoor moest zorgen dat er zo min mogelijk vet in het eten zou zitten, dan zou zij de calorieën op zich nemen in de sportschool. We hebben toen alles aangepast. Ik gooide mijn Buckingham Palace-kookboek weg en ging me verdiepen in gezond eten. Op Buckingham Palace was haar boulimia absoluut iets wat ze voor zichzelf hield. We wisten het niet. Nadat ze haar boulimia had verslagen bleef ze extreem gezond eten. Ze vond vooral gevulde paprika’s erg lekker en gevulde aubergines. Ook was ze gek op vis.’’

6. Prinses Diana weigerde rood vlees te eten

‘’Het enige rode vlees dat ze af en toe af was lamsvlees. En dat was als ze gasten te eten had, anders at ze het niet. Ze at ook nooit rundvlees.’’

7. Prinses Diana at bijna nooit hetzelfde als haar gasten

‘’Ze wist haar gasten altijd voor de gek te houden. Dan vroeg ze bijvoorbeeld of ik een mousse wilde maken voor president Reagan. Ze kon het zelf alleen niet eten omdat er mayonaise in zat en zure room. Dus dan vroeg ze of ik voor haar een variant zonder vet wilde maken. Dus wanneer er gasten kwamen at ze zelf vaak de vetvrije variant, terwijl haar gasten de normale variant kregen.’’

8. Fergie cancelde ooit op het laatste moment haar plannen

‘’Sarah Ferguson, de hertogin van York, ging een keer naar het theater en vroeg ons om voor 22.30 een diner klaar te maken. We waren al begonnen aan de voorbereidingen toen ze ineens belde om te zeggen dat ze alsnog naar een restaurant zou gaan. Alles wat we hadden gemaakt was dus verspilde moeite en moest worden weggegooid.’’

9. Harry en William zijn gek op fastfood

‘’Ik kan me herinneren dat Diana ooit de keuken in liep en vroeg of ik de lunch wilde cancelen omdat ze naar McDonald’s gingen. Ik zei haar toen dat ik ook hamburgers kon klaarmaken, maar ze vertelde me dat het de jongens ging om het speelgoed uit de happy meals. De jongens waren gek op McDonald’s, pizza en gebakken aardappeltjes.

10. Koningin Elizabeth kiest haar eten uit een speciaal ‘menuboek’

‘’We hebben een menuboek op Buckingham Palace dat we naar de koningin laten brengen. Op die manier kan zij de gerechten uitkiezen die ze graag wil eten. Het boek wordt vervolgens weer naar de keuken gebracht als ze een keuze heeft gemaakt.‘’

11. Koningin Elizabeth is gek op pure chocolade

‘’De koningin is gek op eten dat van het landgoed komt, dus denk aan vogels, fazanten en patrijzen. Maar ze is ook gek op chocolade. Vooral pure chocolade is haar favoriet. Hoe donkerder, hoe beter.’’

12. Koningin Elizabeth eet nooit knoflook

‘’De koningin wil nooit iets met knoflook op het menu hebben staan. Ze haat de geur en de smaak van knoflook. Ze weigert het gewoon te eten.’’

13. Koningin Elizabeth eet elke ochtend cornflakes als ontbijt

‘’Het ontbijt voor de koningin is altijd hartstikke simpel. Ze eet wat cornflakes van Kellogs uit een plastic bakje, die ze zelf klaarmaakt. En daarbij drinkt ze dan wat Darjeeling thee.’’

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Getty Images