7 dingen die je herkent als je de eeuwige vrijgezel onder je vriendinnen bent

Je kunt je eigenlijk niet meer herinneren hoe lang je al single bent en hoe je leven eruitziet als je in een relatie zit. Want poeh, dát is al lang geleden.

Herken je je in bovenstaande omschrijving? Dat zijn de volgende negen uitspraken jou op ’t lijf geschreven.

1. Je vriendinnen vinden het geweldig om al je verhalen over je ‘spannende’ vrijgezellenleven te horen, want zij kunnen het zich niet eens meer herínneren. Trouwens, al is je vrijgezellenleven helemaal niet zo spannend, ze blijven er naar vragen. En hopen op spannende verhalen.

2. Als je je verhaal eenmaal gedaan hebt halen dezelfde vriendinnen vaak opgelucht adem. “‘Pfff, ik ben toch blij dat ik dat allemaal niet meer moet meemaken…’. En bedankt.

3. Ben je iemand tegengekomen? In het echt of via een datingsite? Je vriendinnen zijn bijna nog enthousiaster dan jij. Ze zeggen: “Wat geweldig voor je!” en denken: eindelijk!

4. Die ene vriendin die al 10 jaar in een relatie zit: “Van mij moet je geen raad aannemen, ik weet al niet meer hoe het is om single te zijn!” Oké..

5. Na al die jaren blijven je vriendinnen hopen dat je die ene leuke man of vrouw dan eindelijk eens ontmoet. Ja, óók als ze weten dat je het vervolgens Spaans benauwd krijgt en er wellicht weer snel een einde aan maakt.

6. Ze kennen allemaal wel iemand die perféct voor je zou zijn. En koppelen je dolgraag. Dat jij daar misschien helemaal niet op zit te wachten, maakt ze weinig uit.

7. Wijs je de persoon in kwestie vriendelijk, doch dringend, af dan zien je vriendinnen dit als hét moment om opnieuw aan te geven dat je toch echt ‘te veeleisend’ bent. Ja, ja.

Bron: Flair.be. Beeld: iStock.