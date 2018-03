Dit effect heeft de blauwe maan dit weekend op je sterrenbeeld

Op 31 maart verschijnt een blauwe maan aan de hemel. Dat is niet alleen een bijzonder natuurverschijnsel, maar het heeft óók effect op je horoscoop.

De (positieve) effecten van de aanstaande blauwe maan zijn nu al merkbaar en houden tot drie dagen na volle maan aan. Voor alle sterrenbeelden betekent dit meer succes op het gebied van geld, gezondheid, liefde en geluk. Dit is het moment om te focussen op dat wat je leven ten goede verbetert, want de kans is groot dat je dit weekend een positieve doorbraak – op welk gebied dan ook – bereikt.

Dit betekent de blauwe maan dit paasweekend voor jouw sterrenbeeld:

Ram

Wil je een salarisverhoging? Dit is het moment om met een voorstel te komen. Iemand in je liefdesleven heeft wat extra liefde en bevestiging nodig; er heerst wat jaloezie. Je bent vrolijker dan ooit en vindt eindelijk wat rust.

Stier

Op je werk word je met meer respect behandeld. Een collega die je altijd voor lief nam neemt je in vertrouwen, bespreekt z’n gevoelens en komt je tegemoet. In je liefdesleven staat je iets fantastisch te wachten. Een aantrekkelijk iemand maakt z’n ware intenties met jou duidelijk. Je voelt je goed omdat wat je zegt overeenkomt met wat je doet – en dat leidt tot nog meer geluk.

Tweelingen

In je werk bereik je iets wat je leven minder stressvol en jou meer succesvol maakt. Als je op zoek bent naar een nieuwe baan bestaat de kans dat je nu een aanbod krijgt. Is er de afgelopen tijd iets rampzaligs gebeurd? De kans bestaat dat wat toen rampzalig leek nu heel gunstig uitpakt. Je kan een uitnodiging voor een speciaal evenement of een vakantie verwachten. Je vrolijkheid werkt aanstekelijk.

Kreeft

Durf op je werk te vragen om wat je wil; dan zal blijken dat je harde werken niet ongezien is gebleven. Je krijgt wat je wil. In je liefdesleven lijk je toe te zijn aan de volgende stap met iemand. Besteed ook wat meer tijd aan diegene die je aandacht geeft. Deze persoon zal wel eens voorbestemd kunnen zijn. De volle maan inspireert je (nog) aardiger te zijn tegen iedereen.

Leeuw

Qua carrière staat je een doorbaak waar je al tijden naartoe werkt te wachten. Iemand die een schuld bij je heeft, lost die eindelijk in. Een vriend(in) of iemand tot wie je je aangetrokken voelt, wordt een geliefde die zich aan je wil binden. Omdat je je op dit moment dankbaar voelt voor veel dingen in je leven, vind je geluk in alles.

Maagd

Door lang genoeg vast te houden aan je ambities, vind je eindelijk je niche in je werk. Je zorgt goed voor jezelf. Dankzij je wilskracht ben je bereid iets op te geven. Op liefdesgebied hoef je niet meer op je tenen te lopen bij een geliefde. Jullie zijn gelukkig samen en maken toekomstplannen. Omdat je op je werk én in de liefde wordt gewaardeerd, voel je je gelukkiger dan ooit.

Weegschaal

Omdat je zo’n gefocust iemand bent, maak je nu stappen qua carrière. Je omringt jezelf met mensen die je naar een hoger niveau tillen en neemt afscheid van de energiezuinigers. Qua gezondheid lukt het je eindelijk negatieve gedachten om te zetten in positieve. Een geliefde tilt je emotioneel naar een hoger niveau. Je leeft je leven ten volste waardoor je extraverter bent en meer open staat voor nieuwe ervaringen.

Schorpioen

Wees niet bescheiden qua ambities – je hebt mensen om je heen die je potentie zien. Je slaapt beter dan ooit en doet nieuwe energie op. Qua liefde brengen jij en je partner het beste in elkaar naar boven. Zo vrij als een vogel? Niet voor lang meer: Cupido heeft z’n pijlen op je gericht.

Boogschutter

Een combinatie van de juiste plek en de juiste tijd zorgen ervoor dat je vasthoudendheid in je werk eindelijk z’n vruchten afwerpt. Je liefdesleven staat in het teken van fijne dates en leuke uitnodigingen. Als je single bent, zou je op dit moment Hem of Haar wel eens tegen kunnen komen. Je geluk is niet afhankelijk van wat je nu hebt, maar van de persoon die je bent. Je besluit om vrolijk te zijn, maakt je vrolijk.

Steenbok

Je wordt alom geprezen door je collega’s omdat je geniet van wat je doet – en je er goed in bent. Dankzij je toewijding lukt het je om vast te houden aan een gezonde levensstijl. Qua liefde heb je in hart en ziel rust gevonden. De vonken vliegen zichtbaar in het rond. Door kleine dingen niet in de weg van je geluk te laten staan, voel je je oprecht blij.

Waterman

Het lukt je een nieuwe benadering te vinden voor een probleem op je werk. Financieel staat je een meevaller te wachten. Qua liefde doe je wat je hart je ingeeft. Je hebt een hoop mooie dingen om naar uit te kijken.

Vissen

Als je je doelen niet uit het oog verliest, staat je een groot inkomen te wachten. De lente die in de lucht hangt, inspireert je goed voor jezelf te zorgen. Een nieuwe relatie komt in deze tijd nog meer tot bloei. Omdat je je geluk uit jezelf laat komen in plaats van het van anderen af laat hangen, trek je geluk aan – en dat werkt weer aanstekelijk.

